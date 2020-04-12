Футболистка сборной США Морган поразила соцсети тренировкой на девятом месяце беременности
13:01
Нападающая «Орландо Прайд» и сборной США Алекс Морган опубликовала новое видео в своем Instagram. 30-летняя футболистка показала тренировку в условиях домашнего карантина из-за распространения коронавирусной инфекции.
«Сегодняшняя тренировка в гараже!» — подписала видео Морган.
Алекс Морган находится на девятом месяце беременности. Девушка выполнила упражнения с гирей: выпады, приседания и отжимания.
За 9 часов с момента публикации видео посмотрело более 1,2 миллиона человек.
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