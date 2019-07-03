Футболистка сборной США Меган Рапино - о критике британских СМИ: "Ва-ва-ва!"

Футболистка сборной США Меган Рапино ответила на критику команды со стороны британских СМИ. Американки в полуфинале женского чемпионата мира обыграли Англию 2:1. Автор победного мяча Алекс Морган, празднуя гол, сделала вид, что пьет чай. Это вызвало недовольство в Англии - некоторые посчитали, что американки неуважительно относятся к соперницам.

- Ва-ва-ва... Мы на чемпионате мира, это ярчайший момент в карьере. Не думаю, что кто-то всерьез думает, что мы не уважаем игру и соперника, - сказала Рапино.

No. 13 on her birthday. In honor of those 13 colonies.



That’s. The. Tea 🇺🇸🇺🇸🇺🇸



Go on, @alexmorgan13, what a birthday! pic.twitter.com/Rge0HMMrCk — U.S. Soccer WNT (@USWNT) 2 июля 2019 г.

В финале женского ЧМ США сыграют с победителями матча Голландия - Швеция.