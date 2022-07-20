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Сегодня, 10:50

Футболистка сборной Марокко Розелла Аянэ не поняла, что вывела команду в финал Кубка африканских наций

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В полуфинальном матче женского Кубка африканских наций против Нигерии футболистка сборной Марокко Розелла Аянэ вывела в команду в финал, но не сразу это поняла.

Основное время встречи Нигерия и Марокко сыграли вничью (1:1). Победителя определяли в серии пенальти. Решающий 11-метровый удар исполнила форвард «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Марокко Аянэ.

Она отправила мяч в сетку ворот нигерийской команды и развернулась, чтобы вернуться к средней линии. После того, как Аянэ увидела бурную реакцию партнеров по команде и болельщиков на трибунах, спортсменка поняла, что забила гол, который вывел Марокко впервые в истории сборной в финал турнира.

В финальном матче Кубка африканских наций Марокко сыграет против сборной Южной Африки.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jjcdcq2H3NQ&t=7s
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