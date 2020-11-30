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Футболистка отказалась почтить память Марадоны

17:23
Паула Дапена отказалась почтить память Диего Марадоны. Фото AS
Паула Дапена отказалась почтить память Диего Марадоны. Фото AS
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Футболистка испанского «Виахес Интерриас» Паула Дапена демонстративно отказалась почтить память бывшего нападающего сборной Аргентины Диего Марадоны, сообщает AS. В товарищеском матче против «Депортиво Абанка» команды устроили минуту молчания. 24-летняя Дапена села на землю.

Комментируя свой поступок, она заявила: «Как только я узнала, что будет акция в его честь, я отказалась устраивать минуту молчания в память о насильнике, педофиле и абьюзере. Для жертв не устраивали минуту молчания, и я отказываюсь устраивать ее для насильника.

При этом Дапена отметила, что Марадона обладал «невероятным футбольным талантом», но добавила, что футболисты также должны являть собой пример для подражания.

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