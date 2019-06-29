Футболистка, которой жестко ответил Трамп, сделала дубль и вывела США в полуфинал ЧМ-2019

Нападающая женской сборной США Меган Рапино стала главной героиней матча 1/4 финала чемпионата мира-2019 против Франции. Американки выиграли со счетом 2:1, Рапино забила оба мяча своей команды.

Примечательно, что два дня назад она сказала, что не пойдет в "долбаный Белый дом", если станет чемпионкой мира. На ее резкие слова ответил президент США Дональд Трамп, заявивший, что ей сперва нужно победить, прежде чем говорить об этом.

Действующий чемпион мира сборная США в полуфинале ЧМ-2019 сыграет с Англией.