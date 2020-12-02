Футболистка, которая отказалась почтить память Марадоны, получила угрозы в свой адрес

Футболистка испанского «Виахес Интерриас» Паула Дапена рассказала об угрозах в свой адрес после того, как отказалась почтить память легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны.

Перед товарищеским матчем с клубом «Депортиво Абанка» 24-летняя спортсменка демонстративно села и отвернулась в другую строну.

«Мне пришлось закрыть свои аккаунты. Проблема в том, что эти люди также нашли страницы моих коллег и стали преследовать их. Нас не только оскорбляют, но и угрожают убийством. Мы получаем, например, такие сообщения: «Я найду твой адрес, приду и сломаю тебе ноги».

Я думала, что об этом узнают только мои подписчики в Instagram, но внезапно она разошлась по всему миру. Что касается моих одноклубниц, мне никто ничего не сказал. Они всегда уважали меня и знали о моих взглядах», — приводит слова Дапены AS.