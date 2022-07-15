Франция переиграла Бельгию на женском Евро-2022

Сборная Франция выиграла у Бельгии (2:1) на женском чемпионате Европы-2022.

Нападающая «ПСЖ» Кадидиату Диани на 6-й минуте встречи вывела француженок вперед. Защитник «Лиона» Дженис Кэйман сравняла счет на исходе получаса игры. Однако еще до перерыва французской команде удалось вернуть преимущество благодаря голу Гридж Мбок Бати из «Лиона».

Во втором тайме голов забито не было, несмотря на то, что в концовке встречи бельгийки остались в меньшинстве. На 89-й минуте полузащитник Эмбер Тысяк за свой фол получила вторую желтую карточку, а в ворота сборной Бельгии был назначен пенальти. К мячу подошла капитан француженок Венди Ренар, но не смогла реализовать одиннадцатиметровый.

Теперь у сборной Франции две победы в двух матчах. Она лидирует в группе D. У Бельгии одно очко и третье место.