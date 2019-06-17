Франция, Норвегия, Германия и Испания - в 1/8 финала женского ЧМ

Завершился групповой турнир женского чемпионата мира в группах A и B. В группе A три победы одержала сборная Франции, занявшая первое место. Второй стала Норвегия с 6 очками.
В группе B также три победы на счету Германии, причем немки не пропустили ни одного мяча. Второй стала Испания, набравшая 1 очка.
В плей-офф выходят по две команды каждой из шести групп, а также четыре лучшие сборные из занявших третьи места.
Чемпионат мира
Женщины
Групповой турнир
Китай - Испания - 0:0
ЮАР - Германия - 0:4 (0:3)
Нигерия - Франция - 0:1 (0:0)
Корея - Норвегия - 1:2 (0:1)