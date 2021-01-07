Фил Невилл может возглавить «Интер Майами» или женскую сборную Великобритании

Главный тренер женской сборной Англии Фил Невилл рассматривается как основной претендент на пост олимпийской команды Великобритании, сообщает BBC со ссылкой на директора женского футбола Футбольной ассоциации Англии Сью Кэмпбелл. Контракт Невилла со сборной истекает в июле, планируется, что он повезет британок на Игры в Токио.

Однако специалиста может переманить клуб мужской MLS «Интер Майами», который накануне расстался с главным тренером Диего Алонсо.

Козырем в переходе Невилла в «Интер Майами» может стать то, что его совладельцем является его многолетний партнер по «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, еще один выпускник знаменитого «Класса 92» Дэвид Бекхэм.

— Мы приняли решение, что Фил будет руководить сборной Великобритании еще в ноябре, и скоро мы должны сделать официальное объявление, — сказала Сью Кэмпелл. — Но пока переговоры не завершены, мы не можем ничего сказать. Если Фил останется, то он будет тренером сборной Великобритании. Если он уйдет, нам будет о чем подумать.