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ФИФА утвердила четыре заявки на проведение женского ЧМ-2023

13 декабря 2019, 23:07

ФИФА утвердила четыре заявки на проведение чемпионата мира по футболу среди женщин в 2023 году, сообщает пресс-служба организации.

За проведение турнира поборются Бразилия, Япония, Колумбия и совместная заявка Австралии и Новой Зеландии. Заявки Кореи и ЮАР были отозваны.

В чемпионате мира-2023 впервые примут участие 32 команды. В ЧМ-2019 участвовало 24 сборных. Турнир прошел во Франции, его победителем стала сборная США.

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