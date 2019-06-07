ФИФА планирует создать Женскую футбольную лигу с участием национальных сборных

Президент ФИФА Джанни Инфантино пообещал добиться создания Женской лиги с участием национальных сборных и провести первый женский клубный чемпионат мира. В марте 2018 года он уже выступал с предложением организовать турнир среди 16 ведущих национальных сборных, однако пока оно не было реализовано.

– Наша цель – создать всемирную Женскую лигу, потому что это станет катализатором развития женского футбола, – цитирует ТАСС Инфантино. – Реализация этого проекта была приостановлена, он забуксовал, но его нужно опять выносить на обсуждение, потому что мы должны продвигать женский футбол. Мы также должны провести первый женский клубный чемпионат мира.

Джанни Инфантино был переизбран на новый срок, до 2023 года 5 июня. Он возглавил ФИФА в феврале 2016 года, сменив отстраненного от футбольной деятельности Зеппа Блаттера.