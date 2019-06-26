ФИФА открыла дело против женской сборной Камеруна

ФИФА открыла дело о поведении женской сборной Камеруна в матче 1/8 финала чемпионата мира против Англии (0:3). Футболистки африканской команды обвиняли судью встречи и ФИФА в расизме.

Когда Англия забила второй гол в ворота Камеруна, то его не засчитали. Однако арбитр пересмотрел эпизод с помощью системы ВАР и изменил свое решение, засчитав взятие ворот.

Как отмечается, некоторые девушки после этого не хотели выходить на второй тайм. Представителям ФИФА пришлось убеждать игроков продолжить встречу.

Во второй половине Камерун снова забил, но гол отменили из-за офсайда после обращения к системе ВАР.

Главный тренер женской сборной Англии Фил Невилл после игры раскритиковал соперниц.