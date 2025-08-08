Футбол
8 августа, 23:30

ЭСК признала ошибочным решение арбитра не удалять игрока «Рязань-ВДВ» Зубкову в матче с «Локомотивом»

Руслан Минаев

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС объявила, что арбитр Любовь Тарбеева ошибочно не удалила игрока «Рязань-ВДВ» Елену Зубкову в матче с «Локомотивом» в 1/4 финала Кубка России среди женщин.

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Локомотива». На 26-й минуте Зубкова получила желтую карточку за задержку игрока «Локомотива» Фейвор Эммануэль за волосы.

«Елена Зубкова совершила задержку соперницы Фейвор Эммануэль за волосы, что должно расцениваться как агрессивное поведение. Судье следовало удалить с поля игрока «Рязань-ВДВ» в данной игровой ситуации», — говорится в решении ЭСК, опубликованном на сайте РФС.

