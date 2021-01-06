Двукратная чемпионка мира Алекс Морган заразилась коронавирусом

Экс-нападающая «Тоттенхэма» Алекс Морган сообщила, что заразилась коронавирусом.

«К сожалению, моя семья завершила 2020 год, узнав, что мы заразились коронавирусом во время отпуска в Калифорнии. Мы все в хорошем настроении и постепенно идем на поправку. После того, как наша изоляция закончится, я начну работать над тем, чтобы полностью восстановить свое тело и присоединиться к своей команде на поле как можно скорее», — написала Морган в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, что за «Тоттенхэм» Морган провела всего пять матчей. Сейчас она хочет продолжить карьеру в США.

Морган — двукратная чемпионка мира и победительница Олимпийских игр в составе сборной США.