В среду, 11 сентября, «Чертаново» дебютировал в женской Лиге чемпионов. Российский клуб принимал на своем поле шотландский «Глазго Сити» в рамках первого матча 1/16 финала турнира и уступили 0:1. Директор академии «Чертаново» Николай Ларин поделился с «СЭ» впечатлениями от дебюта женской команды в еврокубках.

— После прошлого сезона у нас сильно изменился состав, мы отдали многих девчонок, в том числе, и в клубы, которые сейчас лидируют в первенстве России — ЦСКА, «Локомотив». Понимали, что будет тяжело, «Глазго» становился чемпионом Шотландии 22 раза, при этом само женское первенство этой страны проводилось 23 раза. Тем не менее, наша команда выглядела достойно. Считаю, что сегодня девчонки заслуживали как минимум ничью, но немного не повезло, — сказал Ларин. — «Глазго» забил сумасшедший гол, а мы имели несколько моментов по ходу встречи, в том числе и в самом ее конце. Да, соперницы владели неоспоримым территориальным преимуществом, но ничего, кроме одного эпизода, не создали.

К сожалению, нам не удалось воспользоваться своими шансами. Несмотря на то, что мы проиграли, счет оставляет шансы в ответной встрече. Мы поедем в Шотландию с желанием забить и не пропустить, пробиться в следующий раунд турнира.

Ответный матч 1/16 финала женской Лиги чемпионов «Глазго Сити» — «Чертаново» состоится 26 сентября, начало — в 21.30 по московскому времени. (Иван Торопцев)