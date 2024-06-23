ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с «Зенитом» в женской суперлиге
ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Зенитом» в матче 13-го тура женской суперлиги — 0:0.
Красно-синие завершали матч в меньшинстве — на 78-й минуте красную карточку получила капитан ЦСКА Невена Дамьянович.
ЦСКА (34 очка) продолжает лидировать в женской суперлиге. «Зенит» (29) занимает второе место в турнирной таблице.
8 июня ЦСКА обыграл «Зенит» в Суперкубке России среди женщин — 1:0. Тогда единственный гол забила Дарья Яковлева.
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