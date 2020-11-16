ЦСКА выиграл чемпионат России среди женщин
18:59
ЦСКА стал чемпионом России среди женщин в сезоне-2020. Армейки обеспечили себе титул за тур до конца сезона. В 13 матчах ЦСКА одержал 10 побед и трижды сыграл вничью, не потерпев ни одного поражения.
Для ЦСКА это второй чемпионский титул подряд.
?МЫ — ЧЕМПИОНЫ!— ЖФК ЦСКА (@wfccska) November 16, 2020
??ЖФК ЦСКА — ЧЕМПИОН РОССИИ-2020!
За тур до окончания Суперлиги ЖФК ЦСКА второй раз подряд стал чемпионом России! За 13 прошедших матчей красно-синие одержали 10 побед, три раза сыграли вничью и не потерпели ни одного поражения. pic.twitter.com/FIn5uatx9v