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ЦСКА выиграл чемпионат России среди женщин

18:59
Футболистки ЦСКА. Фото ЖФК ЦСКА
Футболистки ЦСКА. Фото ЖФК ЦСКА

ЦСКА стал чемпионом России среди женщин в сезоне-2020. Армейки обеспечили себе титул за тур до конца сезона. В 13 матчах ЦСКА одержал 10 побед и трижды сыграл вничью, не потерпев ни одного поражения.

Для ЦСКА это второй чемпионский титул подряд.

Женский футбол: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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