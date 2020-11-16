ЦСКА выиграл чемпионат России среди женщин

ЦСКА стал чемпионом России среди женщин в сезоне-2020. Армейки обеспечили себе титул за тур до конца сезона. В 13 матчах ЦСКА одержал 10 побед и трижды сыграл вничью, не потерпев ни одного поражения.

Для ЦСКА это второй чемпионский титул подряд.