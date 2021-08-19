ЦСКА обыграл «Суонси» в квалификации женской Лиги чемпионов
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ЦСКА выиграл у «Суонси» (4:1) в матче квалификации женской Лиги чемпионов. В основное время команды обменялись голами, а в дополнительное — российские футболистки забили трижды.
Впереди у ЦСКА матч за 1-е место в группе: 21-го августа против «Аполлона». Игры проходят в Лимассоле.
Женщины
Лига чемпионов
Первый отборочный раунд
Группа 6
Полуфинал
ЦСКА (Россия) — «Суонси» (Англия) — 4:1 д.в. (0:0, 1:1, 1:0, 2:0)
Голы: Дамьянович, 89 (1:0). Чиверс, 90+1 (1:1). Смирнова, 91 (2:1). Смирнова, 110 (3:1). Черномырдина, 112 (4:1).
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