ЦСКА обыграл «Суонси» в квалификации женской Лиги чемпионов

ЦСКА выиграл у «Суонси» (4:1) в матче квалификации женской Лиги чемпионов. В основное время команды обменялись голами, а в дополнительное — российские футболистки забили трижды.

Впереди у ЦСКА матч за 1-е место в группе: 21-го августа против «Аполлона». Игры проходят в Лимассоле.

Женщины

Лига чемпионов

Первый отборочный раунд

Группа 6

Полуфинал

ЦСКА (Россия) — «Суонси» (Англия) — 4:1 д.в. (0:0, 1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Дамьянович, 89 (1:0). Чиверс, 90+1 (1:1). Смирнова, 91 (2:1). Смирнова, 110 (3:1). Черномырдина, 112 (4:1).