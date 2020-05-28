Чемпионат Греции досрочно завершен. ПАОК признан чемпионом

Женский чемпионат Греции завершили досрочно из-за пандемии коронавируса?. ПАОК был объявлен чемпионом. Клуб будет представлять страну в Лиге чемпионов в сезоне-2020/21, если это подтвердит УЕФА.

По данным Worldometer на ночь с 27 на 28 мая, в мире коронавирус подтвержден у 5 756 635 человек. Умерших — 355 744, выздоровевших — 2 476 855.

По данным Роспотребнадзора, на день 27 мая в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 968 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.