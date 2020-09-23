Бывший тренер «Реймса» номинирован на приз тренера года в женском футболе

УЕФА опубликовал список кандидатов на звание лучшего игрока и тренера сезона в Европе среди женщин. В число номинантов у тренеров вошел и главный тренер «Лиона» Жан-Люк Вассер. Специалист провел дебютный сезон в женском футболе, а ранее возглавлял ряд французских клубов, включая «Реймс». Под руководством Вассера «Лион» в пятый раз подряд выиграл женскую Лигу чемпионов, а также выиграл чемпионат и Кубок Франции.

За титул тренера года у женщин с ним поспорят Луис Кортес («Барселона») и Штефан Лерх («Вольфсбург»). Кортес привел каталонок к первой за пять лет победе в чемпионате Испании, а Лерх сделал «золотой дубль» в Германии и дошел до финала Лиги чемпионов.

В шорт-лист претенденток на титул футболистки года претендуют Люси Броунз (Англия, «Лион»), Венди Ренар (Франция, «Лион») и Пернилла Хардер (Дания, «Вольфсбург"/"Челси»).

В жюри, определившее участников шорт-листа, вошли тренеры восьми клубов, игравших в финальном турнире женской Лиги чемпионов УЕФА-2019/20, тренеры 12 лучших женских сборных в рейтинге УЕФА, а также 20 отобранных ESM журналистов, которые специализируются на женском футболе. В число голосовавших вошел и «СЭ».

Также были опубликованы шорт-листы на титул лучшей футболистки по амплуа.

Вратари: Сара Буадди («Лион»), Кристиане Эндлер («Пари Сен-Жермен»), Сандра Паньос («Барселона»)

Защитники: Люси Броунз («Лион»), Лена Гесслинг («Вольфсбург»), Венди Ренар («Лион»)

Полузащитники: Сара-Бьорк Гуннарсдоттир («Лион"/"Вольфсбург»), Дженифер Марожан («Лион»), Александра Попп («Вольфсбург»)

Нападающие: Дельфин Каскарино («Лион»), Пернилле Хардер («Вольфсбург»), Вивианн Мидема («Арсенал»).

Лауреаты премии будут объявлены на церемонии 1 октября.