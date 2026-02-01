Бывшей футболистке «Крыльев Советов» Вукович диагностировали онкологию

Бывшая футболистка «Крыльев Советов» сербка Мария Вукович проходит лечение от онкологического заболевания, сообщает пресс-служба клуба.

«От лица клуба искренне желаем ей сил, стойкости и скорейшего восстановления. Мы поддерживаем Марию в этот непростой период и верим, что она справится с этим испытанием», — говорится в сообщении.

35-летняя Вукович в 2025 году провела за «Крылья Советов» 21 матч, в которых забила четыре мяча. Ранее в России нападающая также выступала за «Рязань-ВДВ».