Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о кадровых изменениях в клубе и прокомментировал возможное создание женской команды.

— В клубе сейчас идут кадровые изменения — приходят новый исполнительный директор, коммерческий директор...

— Исполнительный директор есть, он пока совмещает эту должность с должностью коммерческого директора. Мы ведем сокращение числа заместителей генерального директора и проводим определенную оптимизацию. Изменения связаны не со мной, а с проводимой оптимизацией. Приходят новые люди, которые хотят развивать клуб и двигать его вперед.

— У многих клубов РПЛ есть женские команды. Планирует ли «Спартак» что-то делать в этом направлении или сейчас в связи с кризисом еще не время?

— Это тренд, который сейчас есть. Мы работаем над этим. Будет неплохо, если появится женская команда «Спартак». (Дмитрий Гирин)