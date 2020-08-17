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«Будет неплохо». Газизов — о создании женской команды «Спартака»

16:17
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о кадровых изменениях в клубе и прокомментировал возможное создание женской команды.

— В клубе сейчас идут кадровые изменения — приходят новый исполнительный директор, коммерческий директор...

— Исполнительный директор есть, он пока совмещает эту должность с должностью коммерческого директора. Мы ведем сокращение числа заместителей генерального директора и проводим определенную оптимизацию. Изменения связаны не со мной, а с проводимой оптимизацией. Приходят новые люди, которые хотят развивать клуб и двигать его вперед.

— У многих клубов РПЛ есть женские команды. Планирует ли «Спартак» что-то делать в этом направлении или сейчас в связи с кризисом еще не время?

— Это тренд, который сейчас есть. Мы работаем над этим. Будет неплохо, если появится женская команда «Спартак». (Дмитрий Гирин)

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