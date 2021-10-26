Женская сборная России обыграла Боснию и Герцеговину в отборочном турнире ЧМ-2023

В матче отборочного турнира ЧМ-2023 среди женщин сборная России победила команду Боснии и Герцеговины (4:0).

Дубль сделала Анна Кожникова. Также отличились Нелли Коровкина и Алсу Абдулина.

Россия выиграла четвертый матч подряд, набрала 12 очков и лидирует в группе Е. У Боснии одно очко и пятое место.

ЧМ-2023. Женщины

Отборочный турнир

Европа

Группа Е

Босния и Герцеговина — Россия — 0:4 (0:2)

Голы: Коровкина, 36, Кожникова, 45, 85, Абдулина, 72