Босния — Россия — 0:4, результат матча отборочного турнира женского ЧМ-2023, 26 октября 2021 года
17:34
Женская сборная России обыграла Боснию и Герцеговину в отборочном турнире ЧМ-2023
В матче отборочного турнира ЧМ-2023 среди женщин сборная России победила команду Боснии и Герцеговины (4:0).
Дубль сделала Анна Кожникова. Также отличились Нелли Коровкина и Алсу Абдулина.
Россия выиграла четвертый матч подряд, набрала 12 очков и лидирует в группе Е. У Боснии одно очко и пятое место.
ЧМ-2023. Женщины
Отборочный турнир
Европа
Группа Е
Босния и Герцеговина — Россия — 0:4 (0:2)
Голы: Коровкина, 36, Кожникова, 45, 85, Абдулина, 72
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