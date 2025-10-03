Богданавичус возглавил женскую команду «Зенита»

«Зенит» объявил о назначении Андрея Богданавичус главным тренером женской команды.

«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Андрея Владимировича с назначением и желает успехов, побед и новых трофеев вместе с командой!» — говорится в сообщении.

Ранее 36-летний специалист был помощником главного тренера. Также он работал с СШОР «Химки» и штабе женских сборных России разных возрастов.

3 сентября «Зенит» объявил об увольнении Ольги Порядиной, которая возглавляла команду с момента ее основания в 2020 году.

Тренерскую карьеру начал в 2010 году в СШОР «Химки», где до конца 2021-го работал главным тренером команды 2005 года рождения.