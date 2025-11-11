Футбол
11 ноября, 19:45

«Сестра Холанна»: «Общие родственники с Эрлингом? Не исключаю, что это реально»

Микеле Антонов
Корреспондент
Александра Катрич.
Фото соцсети

Известный блогер Александра Катрич в интервью «СЭ» рассказала о схожести с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном.

— Вы принимаете эту схожесть? Она на самом деле есть?

— Первое время, когда начали писать эти комментарии, у меня был период отрицания. Я не хотела осознавать, что меня сравнивают с мужчиной и что я на него похожа. Поэтому, возможно, резко высказалась в сторону его внешности. Это были первые эмоции, я не понимала, как реагировать, и не видела, что у нас действительно есть общее.

Со временем, когда выложила второе, третье видео, подумала: «Блин, если столько людей пишут, может, действительно есть схожесть». Посмотрела на это по-другому. В целом не вижу в этом ничего плохого — есть определенные черты, которые присущи и ему, и мне: широкий нос, большие пухлые губы, близко посаженные узкие глаза.

Я думаю, это те черты лица, которые нас связывают, так скажем. Все остальное, конечно, не похоже. Но это по моему мнению.

— Нет ли у вас скандинавских корней или в принципе возможно ли, что у вас есть общие родственники с Эрлингом?

— По поводу скандинавских корней и родственных связей, честно сказать, не знаю. Возможно. Не исключаю, что это реально.

Полностью интервью Александры Катрич читайте на сайте «СЭ».

Александра Катрич и&nbsp;Эрлинг Холанн.«Я Холанн в юбке!» Интервью «русской сестры» форварда «Манчестер Сити»

Эрлинг Холанн
ФК Манчестер Сити
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
  • DemolisherAjax

    Женский футбол ? Взять абсолютно левую девушку,не имеющую к футболу никакого отношения,сравнить с футболистом и все это назвать женский бл*ть футбол...Гениально Антонов :)))

    11.11.2025

    • Двойник Холанна рассказала, как давно ее сравнивают с форвардом «Манчестер Сити»

