БЕТСИТИ стал титульным партнером финала Кубка России по футболу среди женских команд

Букмекерская компания БЕТСИТИ подписала соглашение с РФС о титульном партнерстве финала Кубка России по футболу среди женских команд.

В финале сыграют ЖФК «Локомотив» и ЖФК «Зенит». Матч пройдет 2 октября в Самаре на стадионе «Солидарность Арена». Начало — в 12.30. В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ».

Полина Юмашева, председатель Комитета женского футбола РФС:

«Мы рады объявить о новом знаковом партнерстве в женском футболе — титульным партнером финального матча Кубка России среди женских команд стала букмекерская контора БЕТСИТИ.

Интерес со стороны партнеров к профессиональным соревнованиям среди женских команд однозначно свидетельствует о прогрессе, которого нам и женским футбольным клубам удалось достичь — все больше болельщиков следит за развитием событий в наших главных турнирах, смотрит трансляции и приходит на стадионы поддержать свои любимые команды.

При этом женский футбол все еще остается новым сегментом для спортивного спонсорства. Мы благодарны БЕТСИТИ за доверие и надеемся, что наше сотрудничество в рамках БЕТСИТИ финала Кубка России станет очередным импульсом для развития женского футбола. Ждем всех болельщиков 2 октября на стадионе в Самаре".

Юрий Нестеров, СЕО букмекерской компании БЕТСИТИ:

«БЕТСИТИ с удовольствием продолжает укреплять сотрудничество с РФС. Вместе мы уже значительно изменили БЕТСИТИ Кубок России по футболу среди мужчин в лучшую сторону: повысили призовой фонд, сделали интересный групповой этап и увеличили количество трансляции турнира на телевидении.

За последний год БЕТСИТИ и РФС провели множество ярких активаций, наши команды стали единым целым. Поэтому мы решили сделать следующий шаг и стать титульным партнером БЕТСИТИ финала Кубка России среди женских команд.

Мы очень рады развитию партнерских отношений с РФС. БЕТСИТИ — первый букмекер, который стал партнером Кубка России среди женских команд.

Вместе с РФС мы порадуем болельщиков праздничной атмосферой и интересными интеграциями на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре".