Басаева подписала контракт с «Динамо»

Капитан женской команды «Краснодара» Даниэла Басаева успешно прошла медицинское обследование и подписала контракт с «Динамо», сообщает Legalbet.

По информации источника, 25-летняя футболистка подписала долгосрочный контракт. Сумма трансфера составила 3 миллиона рублей, что является одним из самых дорогих переходов в женском российском футболе.

Нападающая выступала за «Краснодар» с 2020 года. В этом сезоне она забила 2 гола в 21 матче чемпионата России.