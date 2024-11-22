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Сегодня, 03:58

Басаева подписала контракт с «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан женской команды «Краснодара» Даниэла Басаева успешно прошла медицинское обследование и подписала контракт с «Динамо», сообщает Legalbet.

По информации источника, 25-летняя футболистка подписала долгосрочный контракт. Сумма трансфера составила 3 миллиона рублей, что является одним из самых дорогих переходов в женском российском футболе.

Нападающая выступала за «Краснодар» с 2020 года. В этом сезоне она забила 2 гола в 21 матче чемпионата России.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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