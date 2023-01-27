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Сегодня, 02:23

«Барселона» одержала 50 побед подряд в женском чемпионате Испании

Евгений Козинов
Корреспондент
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Женская «Барселона».
Фото Reuters

«Барселона» разгромила «Лас-Планас» в матче 16-го тура женского чемпионата Испании — 7:0. Эта победа стала для каталонской команды 50-й подряд в играх испанской лиги.

Как сообщает пресс-служба «Барселоны», это первая команда в истории турнира, которая одержала 50 побед подряд. При этом разница голов составила 247-19.

Последний раз «Барселона» в испанской лиге проигрывала в июне 2021 года, когда был матч против «Атлетико» (3:4).

ФК Барселона
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