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Американский клуб, купленный владельцами «Лиона», сменил название в честь французской команды

05:46
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Женский клуб «Рейн» объявил о смене названия. Теперь американская команда будет называться «ОЛ Рейн» в честь новых владельцев.

Несколько недель назад OL Groupe, которая является владельцем французского «Лиона», купила американский клуб, являющийся двукратным чемпионом NWSL.

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