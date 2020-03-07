Американский клуб, купленный владельцами «Лиона», сменил название в честь французской команды
05:46
Женский клуб «Рейн» объявил о смене названия. Теперь американская команда будет называться «ОЛ Рейн» в честь новых владельцев.
Несколько недель назад OL Groupe, которая является владельцем французского «Лиона», купила американский клуб, являющийся двукратным чемпионом NWSL.
Today Reign FC becomes OL Reign. We are proud to be part of the @OL family.— OL Reign (@OLReign) March 6, 2020
Details: https://t.co/t9VwySfl4Z #TheBold pic.twitter.com/trg47TTmPk