Американский клуб, купленный владельцами «Лиона», сменил название в честь французской команды

Женский клуб «Рейн» объявил о смене названия. Теперь американская команда будет называться «ОЛ Рейн» в честь новых владельцев.

Несколько недель назад OL Groupe, которая является владельцем французского «Лиона», купила американский клуб, являющийся двукратным чемпионом NWSL.