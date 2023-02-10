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Сегодня, 11:31

Американская футболистка московского «Динамо» рассказала о жизни в России

Иван Шитик
Корреспондент
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Американка Кайлан Уильямс, которая играет за женский московский футбольный клуб «Динамо», рассказала о том, как чувствует себя в России.

— Вы счастливы в «Динамо»?

— Да. Тут отличная атмосфера, — говорит Уильямс. — Каждый день мы пытаемся узнать друг друга лучше, чтобы играть лучше, чувствовать друг друга на поле. У всех разный менталитет, разные стили игры. И тренер (Сергей Лаврентьев — прим. «РБ Спорт») пытается совместить нас в одной тактической схеме, сплотить. При этом он очень позитивный, старается передать нам добрые эмоции. Например, видит меня и спрашивает: «Почему ты не улыбаешься, смотри, какой классный день, шикарная погода!»

— В общем, знали, куда переходить.

— Да! Меня так тепло приняли в «Динамо». Сразу почувствовала, что как будто дома, что мы все одна большая семья. Знаю, о чем говорю, потому что сама в большой семье родилась. В «Динамо» тренеры помогают мне расти и как игроку, и как личности, бросают вызов, предлагая сыграть по новой тактике, попробовать другой стиль. Меня все это захватывает! — сказала футболистка «РБ Спорт».

Ранее Уильямс играла за московский «Локомотив», а затем ей предложили контракт в «Динамо». С этого года команда также будет играть в женской суперлиге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/amerikanskaya-futbolistka-dinamo-uil-yams-zdes-ya-srazu-pochuvstvovala-sebya-kak-doma/
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Американская футболистка из «Динамо» Уильямс рассказала, почему продолжает выступать в России
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