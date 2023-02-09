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Сегодня, 23:19

Американская футболистка из «Динамо» Уильямс рассказала, почему продолжает выступать в России

Алина Савинова
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Американская нападающая женского «Динамо» Кайлан Уильямс рассказала, почему решила остаться в России после февральских событий.

«Когда все началось, для меня это была не лучшая ситуация. Но моя жизнь в Москве никак не изменилась. Все также езжу каждый день на тренировки, потом возвращаюсь домой. Хотя родители, например, не считают мое нахождение здесь жизненной необходимостью, скажем так. Говорят, чтобы возвращалась домой. Но я не живу с ними уже лет семь. Сестры тоже разъехались — две сейчас в Лос-Анджелесе, одна — во Флориде. Все далеко. У нас не такая семья, где родители, бабушки, дедушки, тетушки, дядюшки живут бок-о-бок», — приводит «РБ Спорт» слова Уильямс.

Ранее футболистка играла за московский «Локомотив». В январе этого года она подписала контракт с «Динамо» и будет выступать в женской суперлиге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/amerikanskaya-futbolistka-iz-dinamo-rasskazala-pochemu-prodolzhaet-igrat-v-rossii/
Футбол
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