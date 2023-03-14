Футболистка женского «Динамо»: «В мужском футболе больше денег, а у нас — поддержки!»

Нападающая ЖФК «Динамо» Кайлан Роуз Брэдфорд Уиллиамс поделилась с «СЭ» впечатлениями от дерби с ЦСКА (0:3) в рамках 1-го тура Суперлиги.

— Очень рада началу сезона. На нас приходит смотреть большое количество зрителей. Мы мотивированы показать лучшее, на что мы способны. Мы можем все. Нам много чему нужно учиться, все возможно. Все всегда говорят, что в мужском футболе больше денег, а у нас больше поддержки! (Смеется).

— Матч с какой командой для вас самый принципиальный?

— Лично для меня — с моей прошлой командой, «Локомотивом». Но и матчи с «Зенитом», ЦСКА тоже принципиальные.

Уиллиамс выступает в России с 2021 года. До января 2023 года американка играла за «Локомотив», после чего перешла в «Динамо».