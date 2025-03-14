Американская футболистка «Динамо» Уильямс: «Полицейские в Москве часто документы проверяют»

Американская футболистка «Динамо» Кайлан Уильямс рассказала, что полицейские в Москве часто проверяют у нее документы.

«Полицейские часто документы проверяют. Я готова, если что: паспорт и миграционная карта всегда при мне (улыбается). Был случай, когда еще жила в Зеленограде: только вышла с рынка, купила клубники. Подходит полицейский: «Покажи паспорт». Показала. А он как закричит напарнику: «Смотри, американка!» Говорю: «Теперь я могу пойти на метро?» — «Да-да, конечно», — приводит слова Уильямс «Чемпионат».

Также 26-летняя спортсменка рассказала, что несколько раз ее документы долго проверяли на контроле в аэропорту. По словам спортсменки, никаких проблем с визой и документами у нее нет.

«Мне уже звонят из команды: «Кайлан, мы опаздываем». А что я могу сделать — перепрыгнуть через турникет? Я просто сидела и ждала. Это неприятно, конечно», — сказала Уильямс.

Уильямс с марта 2021 по январь 2023 года играла за «Локомотив». С железнодорожниками она стала чемпионкой России (2021) и бронзовым призером чемпионата страны (2022).

За «Динамо» Уильямс сыграла 51 матч во всех турнирах, забила 22 гола и отдала 8 результативных передач. Всего она провел на поле 4579 минут.