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Сегодня, 16:01

Алсу Абдуллина вернулась в «Локомотив»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Локомотив» объявил о возвращении бывшей футболистки команды Алсу Абдуллиной.

Соглашение с защитником рассчитано на 3,5 года. Она будет выступать за красно-зеленых под 13-м номером.

Абдуллина в 2020-2021 годах выступала за «Локомотив», выиграв с командой чемпионат, Кубок (дважды) и Суперкубок России.

В последние несколько сезонов 23-летняя футболистка выступала за «Челси» и «Париж». Летом она покинула лондонский клуб после истечения срока контракта.

Источник: ЖФК «Локомотив»
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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