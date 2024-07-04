Алсу Абдуллина вернулась в «Локомотив»

«Локомотив» объявил о возвращении бывшей футболистки команды Алсу Абдуллиной.

Соглашение с защитником рассчитано на 3,5 года. Она будет выступать за красно-зеленых под 13-м номером.

Абдуллина в 2020-2021 годах выступала за «Локомотив», выиграв с командой чемпионат, Кубок (дважды) и Суперкубок России.

В последние несколько сезонов 23-летняя футболистка выступала за «Челси» и «Париж». Летом она покинула лондонский клуб после истечения срока контракта.