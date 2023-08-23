Абдуллина — о переходе из «Челси» в «Париж»: «Для меня это важный шаг в карьере»

Российская футболистка Алсу Абдуллина прокомментировала свой переход из «Челси» в «Париж» на правах годовой аренды.

«Очень ценю время, проведенное в «Челси»: на протяжении полутора лет я тренировалась и играла вместе с футболистками очень высокого уровня, это, безусловно, помогло мне стать сильнее. Эмоции от выигранных трофеев — незабываемые. Сейчас настал момент попробовать себя в другой команде. Очень рада присоединиться к ФК «Париж», с нетерпением жду начала моего нового футбольного путешествия во Франции. Для меня это важный шаг в карьере», — приводит слова Абдуллиной пресс-служба сборной России по футболу.

В прошедшем сезоне 22-летняя футболистка сыграла 6 матчей за «Челси», проведя на поле 116 минут. Она играет за клуб с 2021 года, контракт рассчитан до июня 2024 года. Абдуллина дважды становилась чемпионкой Англии.