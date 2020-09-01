Александр Медведев: «Затраты на женскую команду сравнимы с зарплатой одного игрока»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подчеркнул, что для клуба создание женской команды — не просто трата денег на социально важный проект, а перспективное направление.
— Даже не начав играть, мы видим большой интерес к женской футбольной команде со стороны СМИ и спонсоров, причем тех, которые мало внимания уделяли мужской команде, — заявил Медведев. — У нас есть возможность использовать нашу инфраструктуру и академию, поэтому дополнительные затраты на всю женскую команду сопоставимы с заработной платой одного игрока, пускай не начинающего, но не самого дорогого. Мы можем себе это позволить.
Дополнительная информация:
https://www.forbes.ru/forbes-woman/408039-eto-ee-igra-pochemu-zhenskiy-futbol-polveka-byl-pod-oficialnym-zapretom-teper