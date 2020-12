Алекс Морган зимой покинет «Тоттенхэм»

Нападающая «Тоттенхэма» Алекс Морган зимой покинет команду, сообщает официальный сайт клуба.

31-летняя американка приняла решение продолжить карьеру на родине, успев сыграть за женскую команду «шпор» пять матчей, в которых забила 2 мяча.

Морган — одна из самых известных игроков в женском футболе. Она выигрывала Олимпийские игры (2012), дважды побеждала на чемпионате мира (2015, 2019). В 2019 году была номинирована на премию ФИФА лучшей футболистке года.

