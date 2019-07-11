Алекс Морган - лучшая спортсменка года по версии ESPN

Американский кабельный спортивный телевизионный канал ESPN провел церемонию награждения лучших спортсменов года ESPYS. Лучшей спортсменкой признана футболистка сборной США Алекс Морган. Она помогла национальной команде стать чемпионом мира.

Морган стала второй футболисткой, выигравшей эту награду. Ранее ее получала только Миа Хэмм - в 1998 и 2000 годах.