Алаев прокомментировал победу женской сборной до 17 лет на турнире SAFF

Вице-президент РФС Александр Алаев отреагировал на победу женской сборной России до 17 лет на турнире SAFF Championship 2023, который проходил в Бангладеше.

«Если есть такая возможность, надо играть, тем более международный опыт. Прекрасно, что состоялся такой турнир, надеюсь, что только один из первых. Конечно, положительный момент для нас — в футбол играют девочки, они хотят играть в футбол. Победили, это прекрасно», — приводит слова Алаева ТАСС.

Команда Елены Медведь одержала в турнире 4 победы в 4 встречах, обыграв сборные Бангладеша (3:0), Бутана (9:1), Непала (3:0) и Индии (2:0).