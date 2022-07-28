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Сегодня, 14:46

Алаев приехал на матч «Локомотив» — «Црвена Звезда», который проходит в рамках международного кубка РЖД

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Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев приехал на матч «Локомотив» — «Црвена Звезда», который проходит в рамках международного кубка РЖД среди женских команд.

«С какой целью я здесь? Приехал поддержать девушек», — сказал Алаев.

В турнире также примут участие казахский «БИИК-Шымкент» и белорусский «Минск».

Международный кубок РЖД пройдет в Москве с 28 по 31 июля. Турнир будет проведен в формате плей-офф: на 28 июля запланированы полуфинальные матчи, а игра за третье место и финал состоятся 31 июля.

(Дмитрий Барулев)

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Црвена Звезда
Александр Алаев
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