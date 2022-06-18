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Алаев поделился впечатлениями от просмотра матча женского Суперкубка России

Виктория Кравченко
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Генеральный секретарь РФС Александр Алаев поделился эмоциями после просмотра женского Суперкубка России между «Локомотивом» и ЦСКА (2:1). Он также ответил на вопрос о том, когда будет опубликован календарь РПЛ.

— Впечатления от Суперкубка отличные. Прекрасный матч, отличное мероприятие, полный стадион, хорошая игра. «Локомотив» был сильнее, поэтому и выиграли. Хороший праздник получился.

— Есть ли понимание по календарю РПЛ?

— Коллеги готовят. Этот вопрос не совсем ко мне. В ближайшее время, я думаю, опубликуют.

«Локомотив» является действующим чемпионом женской Суперлиги и обладателем Кубка России. В прошлом году клуб обыграл ЦСКА со счетом 1:0.

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