Абдуллину впечатлили болельщики на матче России с КНДР: «Первый раз видела такое отношение к соперникам»

Защитник женской сборной России Алсу Абдуллина отметила атмосферу гостевого товарищеского матча национальной команды с КНДР (2:5).

«Впечатлила атмосфера на трибунах. Пришло много болельщиков, это давало им дополнительные силы. Нас, конечно, предупреждали, что будет много зрителей, но все равно было приятно это увидеть. Особенно то, что и наши болельщики были на стадионе, поддерживали нас. А еще меня удивило, что их болельщики после игры нам аплодировали, улыбались, махали руками. Это говорит, что КНДР — доброжелательная страна. Люди очень хорошие. Первый раз в жизни видела такое отношение других болельщиков по отношению к сопернику», — цитирует Абдуллину ТАСС.

Российская команда проводит сбор в Пхеньяне с 22 ноября по 2 декабря. 30 ноября она вновь сыграет со сборной КНДР, которая занимает 10-е место в рейтинге ФИФА. Россия находится на 28-м месте.

В июле 2024 года россиянки и кореянки дважды играли в Москве — оба товарищеских матча со счетом 3:0 выиграла сборная КНДР.