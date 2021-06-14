38-летняя Ллойд забила самый быстрый гол в истории сборной США. Видео
06:41
Женская сборная США уже на 1-й минуте открыла счет в товарищеском матче против Ямайки. Полузащитница «Скай Блю» Карли Ллойд на 23-й секунде поразила ворота соперниц.
Как сообщает пресс-служба MLS, 38-летняя Ллойд стала автором самого быстрого гола в истории женской сборной США. Футболистка с 2005 года играет за национальную команду, сыграв более чем в 240 матчах.
В 2008 году Ллойд стала самой результативной футболисткой сборной США и получила приз игрока года в стране.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю