38-летняя Ллойд забила самый быстрый гол в истории сборной США. Видео

Женская сборная США уже на 1-й минуте открыла счет в товарищеском матче против Ямайки. Полузащитница «Скай Блю» Карли Ллойд на 23-й секунде поразила ворота соперниц.

Как сообщает пресс-служба MLS, 38-летняя Ллойд стала автором самого быстрого гола в истории женской сборной США. Футболистка с 2005 года играет за национальную команду, сыграв более чем в 240 матчах.

В 2008 году Ллойд стала самой результативной футболисткой сборной США и получила приз игрока года в стране.