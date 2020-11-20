Здоровые игроки, идеальная готовность и Дзюба. Что нужно сборной, чтобы Белград не повторился

Разбираемся, что нужно команде Станислава Черчесова , чтобы игра с Сербией осталась несчастным случаем.

Здоровье

В принципе исключительно важная тема, а сейчас — в эпоху пандемии — особенно. К травмам добавляются положительные тесты на коронавирус, причем порой они так и остаются сомнительными. Только легче от этого не становится. Перед октябрьскими матчами сборной вне игры остались Джикия, Мариу Фернандес и Гильерме. Сейчас начальный этап подготовки пришлось пропустить Заболотному, Лесовому и Ерохину. Чуть раньше заболел ставший в последнее время первым номером Шунин, а Сафонову и вовсе пришлось самоизолироваться в номере отеля после матча с Турцией. Плюс из-за различных повреждений не смогли сыграть Фернандес, Головин, Смольников. И пусть футбол не любит сослагательного наклонения, в идеальной ситуации у России в Белграде мог быть совсем другой состав. По именам, по уровню, по сыгранности. А тут, как заметил Станислав Черчесов, играть во многом пришлось с листа.

19 ноября. Белград. Сербия — Россия — 5:0. Александр Ерохин наносит удар по воротам. Фото AFP

Физическая готовность

«Надо быть объективными: сербы сегодня были свежее и лучше, они заслуженно выиграли. У нас не было необходимого движения. Когда мы физически не готовы, то выглядим хуже нашего уровня, уже не раз такое происходило», — еще одна цитата Черчесова после матча в Белграде.

России нужна идеальная или близкая к этому физическая готовность, но сейчас свежести не хватает что сборной, что клубам. Причина, пожалуй, в том, что из-за трехмесячного локдауна один сезон у нас плавно перешел в другой, из-за чего футболисты играют без пауз с июня. Календарь еврокубков уплотнился, национальные команды проводят по три встречи за семь-восемь дней, и это запредельная нагрузка при отсутствии полноценного отпуска и предсезонных сборов.

Впрочем, впереди зима. Долгожданная пауза, а потом планомерная подготовка ко второй части сезона. Очевидно, что все изменится, и перед Евро у сборной будет специальный сбор с упором на конкретный турнир. Штаб Черчесова идеально провел его перед домашним чемпионатом мира, и тот положительный опыт пойдет сборной на пользу.

19 ноября. Белград. Сербия — Россия — 5:0. Алексей Миранчук (справа). Фото AFP

Дисциплина

В Белграде наши футболисты ошибались, что стало не только заслугой соперников. Их штаб сборной всегда изучает детально, и он не мог не обратить внимание на то, как в матче сербов с Шотландией перелом в игру внесла связка Младенович — Йович. Один навешивал — второй раз за разом выигрывал воздушные дуэли и угрожал воротам. Вроде бы просто, но и с Россией это, к нашему сожалению, работало. Почему? Ответ выше. Где-то не хватало ключевых исполнителей — не только травмированных, но и заработавших дисквалификации, как Кудряшов и Зобнин. Успевать за оппонентами проще, когда ты свеж и хорошо физически готов. Этого тоже не было. Отсюда пять пропущенных мячей, но не зря говорят, что лучше проиграть один раз 0:5, чем пять раз по 0:1. Это урок, который нужно выучить и не повторять те просчеты, что были допущены в среду.

19 ноября. Белград. Сербия — Россия — 5:0. Фото AFP

Дзюба

Когда что-то не получается, нужно себя переламывать. Доставать откуда-то изнутри силы, о наличии которых даже не подозреваешь до попадания в критическую ситуацию. И хорошо, когда есть лидеры, которые могут своим примером завести остальных и повести за собой. В списке потерь сборной таких фамилий достаточно, причем важных фигур не хватало в каждой линии. И конечно, команде нужен Дзюба в своем лучшем состоянии. К Артему можно относиться по-разному, но очевидно: в этой сборной он ментальный лидер и один из системообразующих футболистов. Капитан, который необходим кораблю.

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Андрей КУЗИЧЕВ