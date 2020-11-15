Премьера Черчесова, репетиция ЧМ-2018 и ноль поражений. Как Россия играла против Турции

В преддверии матча Лиги наций вспоминаем историю встреч российской и турецкой сборных

Возвращение спартаковцев

20 апреля 1994 года. Бурса. Товарищеский матч. Турция — Россия — 0:1 (Радченко, 10)

Первый в новейшей истории сборной матч с турками получился во многом типичным для контрольных игр в преддверии крупных турниров. Не самым зрелищным и во многом экспериментальным. Тем более после истории со знаменитым «письмом 14», когда Павел Садырин долгое время не знал, каким будет состав сборной на ЧМ-1994. Как раз тогда согласие выступать за национальную команду дали футболисты «Спартака». Вернулся и один из недавних отказников Юран. А решил все быстрый гол, начало которому положил перехват Горлуковича. За ним последовали длинный пас Тернавского и ошибка турецкого защитника, которой воспользовался Радченко.

Трибуны как в гостях

22 апреля 1998 года. Москва. Товарищеский матч. Россия — Турция — 1:0 (Бесчастных, 80)

Не попав на мировое первенство, российская команда резко снизила интерес к контрольным матчам. Этот примечателен тем, что на трибунах «Локомотива» перевес был на стороне гостей. Постарались работавшие в Москве турецкие строители, для которых выкупили несколько тысяч билетов. Но, как и за четыре года до этого, на поле победа осталась за Россией. Тогда единственный мяч был забит в дебюте. Теперь пришлось ждать концовки и точного удара Бесчастных.

Рождение новой сборной

31 августа 2016 года. Анталья. Товарищеский матч. Турция — Россия — 0:0

В последнее время мы столь часто встречаемся с турецкой командой, что сейчас трудно поверить, что игра в курортной Анталье стала первой за целых 18 лет. Впрочем, главным было не это и даже не политический подтекст, из-за которого встречу окрестили «матчем дружбы». В последний день лета 2016 года свою работу со сборной начал Станислав Черчесов, и главная команда страны начала новую жизнь. Наставник вызвал только семерых участников провального Евро-2016, а также опробовал новую на тот момент схему с тремя центральными защитниками. Естественно, это был лишь прообраз команды, которая подарила нам праздник на домашнем чемпионате мира. За два следующих года поменялось многое, но именно в Анталье за сборную дебютировал автор первого гола ЧМ-2018 Газинский.

Контуры команды-мечты

5 июня 2018 года. Москва. Товарищеский матч. Россия — Турция — 1:1 (Самедов, 33 — Малли, 60)

Заключительный контрольный матч перед началом чемпионата мира вызвал противоречивые оценки. Кто-то кричал, что все пропало. Другие пытались найти позитив, отметив прогресс в сравнении с игрой против Австрии, а также интересные тренерские ходы. Например, пробу связки центральных полузащитников Газинский — Зобнин или появление в обороне Кутепова. Смущал, конечно, во многом экспериментальный состав возглавляемого Мирчей Луческу соперника, однако серия поражений оказалась прервана. Хотя ни один тренер сборной России до этого не выдавал отрезки из семи матчей без побед. После игры Станислав Черчесов заметил: «Есть нюансы, которые нужно поправить». Не все эту фразу в тот момент оценили, но уже через несколько дней проведшая работу над ошибками сборная сделала страну счастливой.

Новый менталитет

7 сентября 2018 года. Трабзон. Лига наций. Турция — Россия — 1:2 (Азиз, 41 — Черышев, 13; Дзюба, 49)

С предыдущей встречи прошло каких-то три месяца, а у нас уже была совсем другая сборная. По статусу, качеству игры и, самое главное, менталитету. Пропущенный в конце первого тайма гол выглядел скорее случайностью, тогда как мячи Черышева и Дзюбы полностью вытекали из логики игры. Между тем состав нашей команды в сравнении с мировым первенством поменялся прилично. Попрощались с национальной командой Акинфеев, Игнашевич, Самедов. Не было Головина, зато вернулся после травмы Джикия, вместе с которым в центре обороны действовал не попавший в заявку на ЧМ-2018 Нойштедтер. А место в воротах занял Лунев, который в концовке совершил важнейший сейв после удара Хакана Чалханоглу. Словом, люди поменялись, а система осталась в рабочем состоянии. И, наверное, стоит отметить тот факт, что это был первый турнирный матч нашей команды против Турции с тех пор, как еще сборная СССР принимала этого соперника в Симферополе в рамках отборочного цикла ЧМ-1990.

Черышев — специалист по Турции

14 октября 2018 года. Сочи. Лига наций. Россия — Турция — 2:0 (Нойштедтер, 20; Черышев, 78)

Новая встреча и новая победа. В Сочи отлично проявили себя игроки обороны. Джикия в дебюте спас команду от гола, а после его попадания в штангу турецких ворот при розыгрыше углового счет открыл отличившийся на добивании Нойштедтер. Когда же во втором тайме игра раскрылась, и наши стали создавать момент за моментом, сработала проведенная Черчесовым замена. Как и в первом матче Лиги наций в Турции отличился Черышев, в этот раз выступивший в роли джокера. Примечательно, что начало голевой атаке положил Гильерме. Голкипер рукой выбросил мяч на фланг Головину почти к центру поля, и тот уже ассистировал классно пробившему в касание Черышеву.

Разные таймы на «Динамо»

11 октября 2020 года. Москва. Лига наций. Россия — Турция — 1:1 (Ан. Миранчук, 26 — Кенан Караман, 62)

Меньше месяца назад Россия и Турция снова сошлись уже в новой Лиге наций, и это была игра с двумя разными таймами. Первый подопечные Станислава Черчесова провели идеально. Антон Миранчук открыл счет, сыграв за себя и за травмированного в тот момент брата. И это был лишь один из многочисленных моментов у ворот гостей, тогда как до выступавшего на родной динамовской арене Шунина мяч впервые долетел только на 30-й минуте.

Зобнин протащил, Дзюба пропустил, а Антон Миранчук не промахнулся ???



Смотри, как наша команда вышла вперед. Давайте еще, парни: https://t.co/x7Yp8IiCth pic.twitter.com/RXfd2WGO2d — Матч ТВ (@MatchTV) October 11, 2020

Все поменялось во второй половине, когда игру гостей резко усилил Дженгиз Юндер, и уже турки за 45 минут наиграли больше, чем на один гол. У России же в связи с травмами ряда лидеров было не так много простора для маневра. Черчесов назвал ничью закономерным результатом, хотя настраивалась сборная на победу. Удастся ли добиться ее в ответном матче — узнаем 15 ноября в Стамбуле.