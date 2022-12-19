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Украину исключат из ФИФА и УЕФА? Продолжение скандала после ареста президента футбольной ассоциации

Отдел футбола «СЭ»
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Андрей Павелко и Андрей Шевченко.
Новым президентом может стать Андрей Шевченко.

29 ноября 2022 года в СМИ грянула новость — президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко арестован решением суда на два месяца. На такой же срок был арестован и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

Ранее в отношении Павелко было возбуждено уголовное дело из-за строительства завода по производству искусственной травы. УАФ назвала обвинения умышленной фальсификацией. У Павелко остается возможность внесения залога в размере 9,9 миллиона гривен (около 17,3 миллиона рублей). В подробностях об этой истории мы писали в материале ниже.

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Если вкратце, Павелко и Записоцкого подозревают в хищении крупных сумм на сделке со строительством завода по производству искусственных покрытий для футбольных полей. В УАФ отрицали эти обвинения. В начале ноября издание Football Hub сообщало о том, что в отношении команды Павелко расследуют 10 уголовных дел. Сумму ущерба эксперты и следствие оценивали примерно в 550 миллионов гривен (962,5 миллиона рублей). Отмечалось, что коррупционные схемы главы УАФ включали завышения стоимости строительных работ и вывод денег в офшоры.

Украинская ассоциации футбола внесла залог за Павелко и заявила, что считает дело против чиновника сфабрикованным. ФИФА и УЕФА предупредили УАФ о возможном лишении членства в организациях в случае влияния третьих сторон на управление делами ассоциации. Во всяком случае об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента УАФ Олега Протасова. По данным источника, ФИФА и УЕФА направили в УАФ совместное письмо, в котором выразили обеспокоенность по поводу возможного давления, оказываемого на членов УАФ в преддверии внеочередного исполкома организации 20 декабря. На заседании планируется обсудить легитимность полномочий президента Андрея Павелко.

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Также организации напомнили, что УАФ должна осуществлять управление своими делами без влияния третьих сторон. Любые нарушения могут привести к приостановлению членства в международных организациях в соответствии со ст. 16 устава ФИФА и ст. 9 устава УЕФА. ФИФА и УЕФА призвали украинскую ассоциацию разрешить ситуацию и дальше информировать о ходе событий.

В начале декабря Запорожская областная ассоциация футбола выдвинула экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко на пост президента УАФ. Возможно, именно он заменит Павелко на этом посту. Если ФИФА и УЕФА позволят.

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