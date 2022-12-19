Украину исключат из ФИФА и УЕФА? Продолжение скандала после ареста президента футбольной ассоциации

Новым президентом может стать Андрей Шевченко.

29 ноября 2022 года в СМИ грянула новость — президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко арестован решением суда на два месяца. На такой же срок был арестован и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

Ранее в отношении Павелко было возбуждено уголовное дело из-за строительства завода по производству искусственной травы. УАФ назвала обвинения умышленной фальсификацией. У Павелко остается возможность внесения залога в размере 9,9 миллиона гривен (около 17,3 миллиона рублей). В подробностях об этой истории мы писали в материале ниже.

Если вкратце, Павелко и Записоцкого подозревают в хищении крупных сумм на сделке со строительством завода по производству искусственных покрытий для футбольных полей. В УАФ отрицали эти обвинения. В начале ноября издание Football Hub сообщало о том, что в отношении команды Павелко расследуют 10 уголовных дел. Сумму ущерба эксперты и следствие оценивали примерно в 550 миллионов гривен (962,5 миллиона рублей). Отмечалось, что коррупционные схемы главы УАФ включали завышения стоимости строительных работ и вывод денег в офшоры.

Украинская ассоциации футбола внесла залог за Павелко и заявила, что считает дело против чиновника сфабрикованным. ФИФА и УЕФА предупредили УАФ о возможном лишении членства в организациях в случае влияния третьих сторон на управление делами ассоциации. Во всяком случае об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента УАФ Олега Протасова. По данным источника, ФИФА и УЕФА направили в УАФ совместное письмо, в котором выразили обеспокоенность по поводу возможного давления, оказываемого на членов УАФ в преддверии внеочередного исполкома организации 20 декабря. На заседании планируется обсудить легитимность полномочий президента Андрея Павелко.

Также организации напомнили, что УАФ должна осуществлять управление своими делами без влияния третьих сторон. Любые нарушения могут привести к приостановлению членства в международных организациях в соответствии со ст. 16 устава ФИФА и ст. 9 устава УЕФА. ФИФА и УЕФА призвали украинскую ассоциацию разрешить ситуацию и дальше информировать о ходе событий.