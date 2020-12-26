Рождественское чудо Артеты. «Арсенал» неожиданно победил «Челси»

В лондонском дерби победили «канониры» (3:1)

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 15-й тур

«Арсенал» — «Челси» — 3:1 (2:0)

Голы: Ляказетт, 34 — с пенальти (1:0). Джака, 44 (2:0). Сака, 56 (3:0). Абрахам, 85 (3:1).

Нереализованный пенальти: Жоржинью, 90+1 (вратарь).

«Арсенал»: Лено, Холдинг, Мари, Тирни, Бельерин, Эль-Нени, Джака, Смит-Роу (Уиллок, 65), Мартинелли (Пепе, 71), Сака, Ляказетт (Мустафи, 90+3).

«Челси»: Менди, Джеймс, Зума, Тиагу Силва, Чилвелл, Маунт, Ковачич (Жоржинью, 46), Канте (Хаверц, 74), Пулишич, Вернер (Хадсон-Одои, 46), Абрахам.

Предупреждения: Мари, 16. Тиагу Силва, 73. Тирни, 83.

Судья: Оливер.

26 декабря. Лондон. Стадион «Эмирейтс».

Год Артеты

26 декабря 2019 года Микель Артета дебютировал в роли главного тренера «Арсенала». На следующий день после Рождества лондонцы сыграли вничью с «Борнмутом», и испанец тогда остался недоволен результатом. Да и болельщики, конечно, тоже: «Арсенал» находился на 11-м месте, и «канонирам» срочно нужно было улучшать позиции.

Прошел год. Артета за это время успел выиграть целых два трофея: Кубок и Суперкубок Англии. По титулам болельщики соскучились, ведь до этого года «Арсенал» побеждал в каких-либо турнирах еще при Арсене Венгере. Но очень быстро радость от побед ушла, и к концу 2020-го в соцсетях все чаще стали звучать призывы отправить Артету в отставку.

Главный тренер «Арсенала» оказался под огнем мощной критики и стал выдумывать странные оправдания. Перед одной из декабрьских пресс-конференций он вооружился данными продвинутой статистики и стал размыто объяснять, почему не получилось победить в последних матчах. Выглядело это обычным жонглированием чисел.

А после вторничного четвертьфинала Кубка лиги, в котором «Арсенал» уступил «Манчестер Сити» со счетом 1:4, Пеп Гвардьола защищал своего бывшего ассистента и намекал, что лондонцы сделают ошибку, если уволят Артету.

Изменения налицо

38-летний Артета все еще остается самым молодым тренером премьер-лиги, он всего год работает самостоятельно. Вполне возможно, что экс-помощник Пепа консультировался у него после вылета из Кубка лиги. В любом случае реакция на проблемы последовала: перед матчем с «Челси» «Арсенал» вернулся к схеме 4-2-3-1, причем на правый фланг отправился левоногий Сака. Габриэл Мартинелли вышел слева, так что лондонцы решили испугать соперника инвертированными вингерами — и это сработало.

Состав «Арсенала» вообще вызывал много вопросов. Не могли сыграть Партей и Габриэл, Обамеянг оказался в запасе, а Виллиан — вне заявки. Зато с первых минут вышел Смит-Роу — 20-летний полузащитник впервые сыграл в английской премьер-лиге с 21 декабря 2019-го. За тем матчем с «Эвертоном» только что назначенный тренер Артета наблюдал с трибуны.

Saka x Smith-Rowe x Martinelli ?



Confident about this attack Arsenal fans?! pic.twitter.com/ShCkjJJMHF — Football Daily (@footballdaily) December 26, 2020

Первый опасный момент у ворот «Челси» был создан как раз при участии юного англичанина, но он долго подбирал ногу для удара после передачи Бельерина.

У «Челси» особых проблем с составом не было — разве что Зиех травмирован. Но синие на удивление выглядели хуже «Арсенала». Это страшно писать, но хозяева передвигались по полю, а не стояли. А ведь именно к движению были вопросы у болельщиков в последнее время.

Мини-сенсация

Джака вернулся в строй после дисквалификации и вместо типичной роли убийцы стал играть в пас. Об «Арсенале» и швейцарце много писали в последние месяцы: Джака мало делает передач вперед. Но во встрече с «Челси» хавбек, как и вся команда, преобразился.

Но сначала забил Ляказетт — Рис Джеймс сфолил на Тирни в штрафной, и французский форвард вывел вперед «Арсенал». А затем произошло чудо: в конце тайма «Арсенал» получил право на штрафной удар, и Джака изумительным ударом в «девятку» удвоил счет. Так команды и ушли на перерыв — с шоковым счетом 2:0 на табло.

Le coup franc de Xhaka, les filets vont s'en souvenir ! ??? pic.twitter.com/quyYQ5YRox — MoreZanFootball (@MoreZanFootball) December 26, 2020

«Челси» в этой встрече напоминал «Арсенал» текущего сезона. Минимум движения, максимум навесов, проблемы в созидании атак. А «канониры» если не летали, то качественно играли точно на другом уровне — не на уровне 15-й команды премьер-лиги.

Интересно, что Сака все-таки забил с правого фланга, и задумка Артеты сыграла. Только он не смещался в центр и не бил с рабочей левой ноги, а навесил с правой — и мяч улетел за шиворот Менди. Красивый гол, но во многом случайный.

Saka is too rude, world class finish pic.twitter.com/mpS2FVXIrH — #14 (@AFCTempo) December 26, 2020

«Арсенал» и дальше мог наращивать голевое преимущество — моментов было много. Ляказетт едва не наказал Менди за пас чужому, Эль-Ненни попал в перекладину... Однако забил «Челси»: Эбрахаму помогли видеоарбитры, они увидели, что защитник «Арсенала» был на миллиметр ближе к воротам.

Хозяева расслабились — и едва не обеспечили себе нервную концовку. В ворота «Арсенала» был назначен пенальти, но Лено отразил мяч после удара Жоржинью. В итоге 3:1 — команда Артеты провела неожиданно крутой матч (возможно, лучший в сезоне) и прервала серию из семи игр АПЛ без побед.