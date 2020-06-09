Зинченко стал членом исполкома украинской ассоциации футбола

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко сталновым членом исполкома украинской ассоциации футбола, сообщает сайт УАФ.

Также в состав нового исполкома вошли Виктор Межейко, Евгений Дикий, Тарас Герула и Василий Заторский. Первыми вице-президентами УАФ назначены Алан Плиев и Анатолий Демьяненко.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продлил контракт с федерацией до конца 2022 года.