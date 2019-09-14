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Жуткая травма капитана «Шахтера». Он получил удар коленом в голову

21:15
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Защитник «Шахтера» Исмаили случайно травмировал своего товарища по команде Тайсона в игре 7-го тура чемпионата Украины с «Зарей» (4:3), попав тому коленом в голову. Тайсона унесли с поля на носилках, сообщает украинские СМИ.

На данный момент с Тайсоном все в порядке. Однако только после завтрашнего медосмотра станет известно, сможет ли он принять участие в ближайшем матче «горняков» против «Манчестер Сити», который пройдет в рамках групповой стадии Лиги чемпионов.

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