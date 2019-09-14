Жуткая травма капитана «Шахтера». Он получил удар коленом в голову
21:15
Защитник «Шахтера» Исмаили случайно травмировал своего товарища по команде Тайсона в игре 7-го тура чемпионата Украины с «Зарей» (4:3), попав тому коленом в голову. Тайсона унесли с поля на носилках, сообщает украинские СМИ.
На данный момент с Тайсоном все в порядке. Однако только после завтрашнего медосмотра станет известно, сможет ли он принять участие в ближайшем матче «горняков» против «Манчестер Сити», который пройдет в рамках групповой стадии Лиги чемпионов.
? Жуть дня. Тайсон получил жёсткий удар по голове в матче с Зарёй, первым на помощь пришёл Коноплянкаhttps://t.co/ZYuYCwbyvy pic.twitter.com/DH43gTPHbP— UA-Футбол (@ua_football) September 14, 2019
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...