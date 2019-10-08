Жуниор Мораес: «Я уже вошел в историю Украины»

Форвард «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес поделился ожиданиями от встреч отборочного турнира Евро-2020 с командами Литвы и Португалии.

— Сейчас у нас тренировка, восстановление, — приводит слова форварда пресс-служба Украинской ассоциации футбола. — Завтра все будет хорошо.

Мои 85 забитых мячей в чемпионате Украины? Я уже вошел в историю Украины (смеется). Конечно, я счастлив. Это большая работа, и я очень рад. Довести свой голевой счет в УПЛ до 100 мячей? Пока я об этом не думаю.



Конечно, я хочу забить и за сборную Украины. Дай бог, чтобы это получилось в матче против Литвы.